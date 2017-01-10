Шкулетич, Самедов, Хенти, Шишкин и Логашов будут работать с «молодёжкой» «Локо»

«Локомотив» на своём официальном сайте сообщил, что пять игроков клуба будут готовиться ко второй части сезона в составе молодёжной команды.
«Защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Эзекил Хенти и Петар Шкулетич будут тренироваться с молодёжной командой, которая проводит сбор в Москве. В настоящее время ФК «Локомотив» рассматривает возможность трудоустройства этих футболистов в других клубах», — говорится в заявлении «железнодорожников».
Ранее сообщалось, что Самедов близок к переходу в московский «Спартак», который готов заплатить за него € 3 млн. Шкулетичем интересуются греческий ПАОК и турецкая «Касымпаша». Хенти и Шишкин также, скорее всего, покинут «железнодорожников» в зимнее трансферное окно.