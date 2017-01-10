Лам: у «Баварии» уже давно не было такого явного шанса снова выиграть ЛЧ

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам рассказал о сборе в Дохе и отметил, что его команда настраивается на победу в Лиге чемпионов.
«Команда отлично работает. Мы можем быть довольными, если не брать в расчёт травму Тьяго Алькантары. Это, конечно, очень огорчает. Очень жаль, но у нас серьёзный, подготовленный состав, так что в этом плане волноваться не о чем.
Мы выкладываемся каждый день, чтобы решать самые высокие задачи. У нас уже давно не было такого явного шанса снова выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Лама сайт «Баварии».