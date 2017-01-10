Д. Алвес: игроки «Барселоны» должны были присутствовать на церемонии ФИФА

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес, ныне выступающий за туринский «Ювентус», прокомментировал ситуацию с отсутствием игроков каталонской команды в Цюрихе на церемонии награждения лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА. Игроки «Барселоны» не посетили церемонию и остались в расположении команды, чтобы как можно лучше подготовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». В Бильбао каталонцы потерпели поражение — 1:2.
«Считаю, они должны были прийти. Они вполне готовы приехать и сыграть в среду с „Атлетиком“. Их решение нужно уважать, но они должны были быть здесь. Я видел много представителей „Реала“, и мне стало не по себе. Победа Роналду вполне заслуженна, хотя я голосовал за другого», — приводит слова Алвеса AS.
Напомним, лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА был признан нападающий «Реала» Криштиану Роналду.