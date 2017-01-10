Президент LFP: согласен с Пике — уровень судейства в лиге нужно повышать

Президент профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас прокомментировал критику защитника «Барселоны» Херарда Пике в адрес судей национального чемпионата. После гостевого матча 17-го тура Примеры с «Вильярреалом» (1:1) Пике подошёл к трибуне, где находился Тебас, и сказал ему: «Ты это видел? Да, ты, именно ты видел это?».
«Не думаю, что Пике обращался именно ко мне. На трибуне было много других людей. Однако я согласен с Херардом в том, что уровень судейства в лиге нужно повышать. И я по-прежнему поддерживаю идею введения видеоповторов: чем скорее, тем лучше», — приводит слова Тебаса AS.