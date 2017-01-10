«Херенвен» подтвердил аренду Эдегора у «Реала»

Голландский «Херенвен» официально подтвердил аренду у мадридского «Реала» норвежского полузащитника Мартина Эдегора. Церемония презентации 18-летнего норвежца начнётся 10 января в 11:30 по местному времени (13:30 мск), сообщается на сайте голландского клуба.
Ранее сообщалось, что Эдегор будет отдан в аренду «Херенвену» до конца сезона-2016/17. По другой информации, клубы договорились о полуторагодичной аренде норвежца с опцией досрочного возвращения игрока следующим летом в случае необходимости.
«Херенвен» занимает в Эредивизии 4-е место и претендует на попадание в Лигу Европы.