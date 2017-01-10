Сарсания: у «Спартака» не лучший состав — наверное, четвёртый в РФПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания считает, что у московского «Спартака», который сейчас возглавляет чемпионскую гонку в РФПЛ, далеко не сильнейший состав в лиге.
«Тренер провёл хорошую работу. Плюс команде где-то повезло, некоторые матчи, по 1:0, просто вытащили. Но не бывает больших побед без везения. Скажу, что у красно-белых не лучший состав. Наверное, четвёртый в лиге. Команда стала действовать по-другому, играет в европейский, более агрессивный и быстрый футбол.
Ещё один фактор – подсдулись конкуренты. У ЦСКА проблемы в обороне, в атаке нет форвардов, „Зенит“, потеряв сначала Гарая и Халка, а теперь и Витселя, долго ищет свою игру. „Ростов“ выступает на два фронта. Всё это вкупе на руку „Спартаку“. Но на первое место всё равно ставлю работу Карреры», — приводит слова Сарсании «Спорт-экспресс».
После 17 туров «Спартак» имеет в активе 40 очков и занимает первое место в РФПЛ. Ближайшим преследователем красно-белых является «Зенит» — 35 очков.