«Шальке» хочет арендовать Бадштубера до конца сезона

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру в «Шальке», сообщает Bild. По данным источника, футболист уже согласовал с клубом из Гельзенкирхена условия личного контракта.
Основная причина, по которой Бадштубер хочет сменить клуб — желание защитника иметь регулярную игровую практику. В этом сезоне в общей сложности он провёл на поле лишь 137 минут.
Отметим, что контракт Бадштубера с «Баварией» истекает летом 2017 года. Поскольку «Шальке» хочет арендовать 27-летнего защитника до конца сезона без опции выкупа, Хольгеру сперва необходимо продлить контракт с мюнхенцами.