Роналду: меня хотели бить со всех сторон, но награда лучшему досталась лучшему

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметил, что ему часто приходилось нелегко. Футболист сборной Португалии сказал это после того, как получил награду лучшему футболисту года по версии ФИФА.
«Многие сомневались во мне, и против меня было много кампаний как в футболе, так и вне его. Меня хотели бить со всех сторон. Но правда в том, что награда лучшему досталась лучшему, а им являюсь я», — приводит слова Роналду Cope.
Помимо Роналду на награду ФИФА «The Best» претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. Роналду получил 34,4% голосов, Месси — 26,42%, а Гризманн — 7,53%.