Зидана интересует не звание лучшего тренера года, а игра «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что главное для него – игра команды и его футболисты. Французский специалист сказал это после церемонии вручения награды лучшему тренеру 2016 года по версии ФИФА. Им стал наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери,
вместе с которым на награду претендовали Зидан и рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш.
«То, что меня интересует, это моя команда и её игра. Хочу, чтобы она демонстрировала достойный футбол. Должен поблагодарить моих игроков и тренерский штаб за то, что был в числе трёх претендентов. Мы все поработали достойно», — цитирует Зидана Marca.
Раньери получил 22,6% голосов при определении лучшего тренера, Зидан — 16,56%, а Сантуш — 16,24%.