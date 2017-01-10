Марадона: я разочарован Месси

Бывший футболист и экс-наставник сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал отсутствие нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в штаб-квартире ФИФА во время церемонии вручения награды лучшему футболисту 2016 года. Награда досталась форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду, вместе с которым на неё претендовали Месси и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
«Я разочарован Месси. Сидя дома у телевизора, нельзя бороться ни с кем. Я не знаю, почему представители «Барселоны» не присутствовали на церемонии вручения столь важных призов. Думаю, приехав в Цюрих, он мог бы бороться лучше, чем в Барселоне», — цитирует Марадону TVE.
По итогам голосования Роналду получил 34,4% голосов, Месси — 26,42%, а Гризманн — 7,53%.