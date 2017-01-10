Роналду: не расстроен из-за отсутствия «Барселоны» в Цюрихе

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду объяснил свои слова насчёт отсутствия «Барселоны» на церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2016 года. Португалец, ставший лучшим футболистом года по версии ФИФА, выразил сожаление по поводу отсутствия представителей каталонского клуба в штаб-квартире ФИФА.
«Я не расстроен из-за отсутствия «Барселоны» в Цюрихе. Просто сказал об этом, так как в случае их участия в церемонии она получилась бы более красивой. Но я доволен как никогда. После своей победы не могу печалиться», — цитирует Роналду Cope.
Игроки «Барселоны» не посетили церемонию вручения награды лучшему футболисту мира и остались в расположении команды, чтобы как можно лучше подготовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». В Бильбао каталонцы потерпели поражение (1:2).