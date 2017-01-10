Молло: самым приятным воспоминанием о Самаре останется победа над «Спартаком»

Полузащитник Йоан Молло поблагодарил «Крылья Советов» и болельщиков за время, проведённое в самарской команде. Сегодня волжане объявили о договорённости с «Зенитом» по переходу француза в петербургскую команду. За «Крылья Советов» Молло провёл 38 матчей в чемпионатах и Кубке России и забил пять голов.
«Прежде всего хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу „Крыльям Советов“, самарским болельщикам, персоналу клуба. Я оставляю этот клуб, но „Крылья“ навсегда останутся в моём сердце. Сейчас в моей жизни появился момент показать, на что я способен, показать себя на более высоком уровне.
Путь наверх всегда был моей мечтой. Любой футболист амбициозен. Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю. И эту уверенность в себе дали мне именно „Крылья“, именно болельщики, которые любили и поддерживали меня. Поддержка болельщиков и родного города — это лучшее, что есть у „Крыльев“. Мне было очень приятно защищать цвета „Крыльев Советов“, играть за Самару.
Я делал всё, чтобы моя работа на поле и вне его приносила болельщикам счастье и приятные эмоции. Я счастлив, что мне удавалось делать это. Счастлив написать свою историю с „Крыльями“. Надеюсь, что вы не забудете меня, как и я не забыл поблагодарить вас в этих словах. Вместе мы пережили много разных моментов, но самым приятным воспоминанием о Самаре останется наша победа 4:0 над „Спартаком“. Это была проверка нашего уровня, и мы доказали, что можем играть хорошо и ещё ничего не потеряно», — цитирует Молло официальный сайт «Крыльев Советов».