В Буэнос-Айресе вандалы разбили памятник Месси

В столице Аргентины Буэнос-Айресе был разбит памятник нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, вандалы разбили памятник на две части, и на месте осталась лишь нижняя часть статуи.
Памятник был поставлен Месси приблизительно шесть месяцев назад по случаю юношеских Олимпийских игр 2018 года.
Как сообщили власти города, памятник будет реставрирован в как можно более короткие сроки.
Месси неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков сборной Аргентины. Многие из них считают, что он не выкладывался в матчах за национальную команду так, как в играх за «Барселону».