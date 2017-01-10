Шюррле не задевает критика Маттеуса

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле прокомментировал слова бывшего футболиста миланского «Интера» и мюнхенской «Баварии» Лотара Маттеуса. Последний раскритиковал Шюррле, а также полузащитника дортмундцев Марио Гётце. Маттеус, в частности, сказал, что выступление этих футболистов в первом круге чемпионата Германии вызвало разочарование.
«Меня не очень задевает, когда кто-то говорит про меня нечто подобное. Каждый имеет свою точку зрения», — приводит слова Шюррле интернет-издание Sport1.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Шюррле принял участие в 7 матчах, став автором 1 результативной передачи.