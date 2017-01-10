Будковский: Врба где-то мог крикнуть, но у него всё было в меру

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский рассказал, что он останется в стане махачкалинского клуба, так как срок его аренды рассчитан до лета нынешнего года. Также форвард рассказал о впечатлениях по работе с Павелом Врбой, который покинул пост главного тренера команды. 24-летний игрок перешёл в «Анжи» на правах аренды из «Шахтёра» в июле 2016 года.
«Мне позвонили и сказали, что с 10 января команда выходит из отпуска и мне тоже надо быть в расположении «Анжи», поскольку срок моей аренды в этой команде рассчитан до лета 2017 года. Мой контракт принадлежит «Шахтёру», поэтому если в этом вопросе будут какие-то изменения и «Анжи» не сможет продолжать аренду, всё будет решаться на уровне клубов. Я же отдохнул, набрался сил и уже готов приступить к подготовке к новому футбольному году.
Слышал, что у «Анжи» поменялся главный тренер, но пока только последние новости о команде узнавал в отпуске из Интернета. Когда приеду в команду, буду знать ситуацию на месте. Познакомимся с тренерами и будем работать.
Чем запомнилась совместная работа с чехом Павелом Врбой? Он спокойный, дисциплинированный тренер, в то же время достаточно требовательный. Где-то мог крикнуть, но у него всё было в меру», — цитирует Будковского Matchday.
В составе «Анжи» в сезоне-2016/17 Будковский провёл 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов.