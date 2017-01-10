10 января Бюттнер пройдёт медобследование в «Витессе»

Бывший защитник московского «Динамо» Александер Бюттнер всё ближе к переходу в «Витесс». В начале января стало известно о возможном переходе 27-летнего футболиста в голландский клуб. Voetbal International пишет, что 10 января Бюттнер пройдёт медицинское обследование в «Витессе».
Если защитник успешно сдаст все тесты, то подпишет контракт, рассчитанный на 2,5 года. «Витессу» Александер Бюттнер достанется бесплатно, так как находится в статусе свободного агента.
Отметим, что Бюттнер уже выступал за «Витесс» с 2008 по 2012 год.