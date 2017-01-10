«ПСЖ» не может договориться с Матюиди о продлении контракта

Будущее полузащитника «ПСЖ» Блеза Матюиди в столичном клубе по-прежнему туманно. Контракт футболиста истекает летом 2018 года, а новое соглашение пока не подписано. Руководство «ПСЖ» хочет сохранить 29-летнего игрока, но договориться стороны никак не могут.
Последний раз условия нового контракта обсуждались в ноябре, но с тех пор никаких сдвигов не было. Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предложил Матюиди договор до 2020 года, но положительного ответа не получил. Об этом пишет L'Equipe.
Летом прошлого года Блез Матюиди находился в шаге от перехода в «Ювентус», но владелец парижан трансфер заблокировал. Интересно, что спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт был готов оформить переход француза.