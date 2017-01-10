Клопп: две огромные семьи «Ливерпуля» и «Боруссии» имеют чем гордиться сегодня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение ФИФА вручить приз лучшим футбольным фанатам 2016 года «Ливерпулю» и дортмундской «Боруссии». Болельщики двух команд удостоились совместной награды за невероятное исполнение «You'll Never Walk Alone» на «Энфилде» в преддверии драматического ответного матча четвертьфинала Лиги Европы в апреле прошлого года (4:3). Тогда Клопп уже руководил «Ливерпулем», куда перебрался из «Боруссии».
«Это был один из самых особенных и незабываемых вечеров в моей жизни. На тот момент я не понимал, насколько всё это эмоционально. Никогда не забуду поддержку болельщиков с обеих сторон, это было невероятно. Эта атмосфера должна послужить примером того, как болельщики могут влиять на команду и на игру.
Нормально, что эта награда вручена представителям фанатского движения как «Ливерпуля», так и наших друзей из Дортмунда. Мы выиграли тот матч, обеспечили нужный результат, но все, кто смотрел матч по телевизору или на стадионе, кто был одет в красные цвета или жёлто-чёрные, могу гордиться тем, как они поддерживали свою команду.
От имени команды и персонала «Ливерпуля» я хотел бы поблагодарить тех, кто голосовал за эту специальную награду.
Это абсолютно заслуженная награда, и я надеюсь, что создан наглядный пример того, какую радость и счастье может приносить футбол. Даже проиграв, вы всё равно можете поддержать ваш клуб. Две огромные семьи — «Ливерпуля» и «Боруссии» — имеют чем гордиться сегодня», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».