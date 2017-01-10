«Ювентус» в ближайшее время начнёт переговоры с Аллегри по новому контракту

«Ювентус» в ближайшее время начнёт переговоры с главным тренером Массимилиано Аллегри по новому контракту, сообщает Интернет-портал Goal. Срок действующего соглашения с 49-летним специалистом истекает летом 2018 года. Руководство туринского клуба планирует и дальше сотрудничать с Аллегри.
Отмечается, что если переговоры не увенчаются успехом, то кандидатом на пост наставника будет рассматриваться рулевой «Атлетико» Диего Симеоне.
Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году и уже выиграл с клубом пять различных трофеев.