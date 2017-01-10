Роберто Карлос: бразильцы гордятся Неймаром

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос не поскупился на похвалу в адрес нападающего «Барселоны» Неймара. Роберто Карлос отметил, что бразильская торсида очень рада такому футболисту.
«Неймар – олимпийский чемпион. Нас связывает друг с другом дружба. Это один из самых значительных футболистов мирового футбола. Бразильцы гордятся Неймаром», — приводит слова Роберто Карлоса Marca.
По итогам 16 туров чемпионата Испании Неймар принял участие в 14 матчах, став автором 4 голов и 6 голевых передач.