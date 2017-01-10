Марсиньо, Диего и Фомин не полетят на сбор «Уфы»

Футболисты «Уфы» Марсиньо, Диего Карлос и Семён Фомин не полетят на сбор команды. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов. Первый сбор «Уфы» пройдёт с 11 по 22 января на Кипре.
«Марсиньо, Диего Карлос и Семён Фомин не полетят на сбор «Уфы». У игроков летом заканчиваются контракты. Будем искать для них новые клубы. Что касается новичков, то, может быть, кто-то подъедет на первый сбор, но пока их нет», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.