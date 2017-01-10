Маурисио: сложно поверить, что Витсель уехал в Китай, но я рад за него

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио, который прошёл медобследование накануне первого зимнего сбора «Зенита», прокомментировал уход Акселя Витселя и переход Эрнани, а также поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 16 февраля.
«Я провёл отпуск с семьёй в Бразилии. Там была отличная погода, я давно не видел родных — великолепно провели время. Но теперь нужно возвращаться к работе — пройти медосмотр и дальше ехать на сбор. Само обследование прошло хорошо. Я как следует отдохнул и возвращаюсь в команду полным энергии.
Очень жалко потерять такого игрока, как Витсель. Но у нас есть и другие футболисты, которые помогут команде. Желаю Акселю удачи в Китае. Было сложно поверить, что он туда поедет, но я рад за Витселя и за его семью.
Эрнани? Очень давно не смотрел чемпионат Бразилии и пока ничего не знаю об этом игроке. Но я постараюсь сделать всё, чтобы помочь ему адаптироваться. Рад, что к нам приехал ещё один бразилец. Посмотрим, как он будет работать.
«Андерлехт» — очень сильный соперник. Это команда, которая заработала себе имя и всегда борется за чемпионство в своей стране. Мы постараемся подготовиться к этому сопернику на сборе. Будет сложно, но я в наших силах уверен", — передаёт слова Маурисио корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.