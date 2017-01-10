«Динамо» проведёт два сбора в Турции

Накануне игроки «Динамо» приступили к подготовке ко второй части сезона-2016/17. Утром в московском медцентре НАКФФ успешно прошла медобследование первая половина команды, а днем на базе в Новогорске коллектив в полном составе провёл тренировку под руководством Юрия Калитвинцева.
Во вторник вторая половина команды пройдёт медобследование. Со среды столичная команда начнёт работу в двухразовом режиме. Завершится первый сбор в Новогорске контрольным матчем с «Долгопрудным» 15 января.
Далее динамовцам предстоит пройти два сбора по 16 дней в Турции – с 17 января по 1 февраля и с 7 по 22 февраля. В Анталье динамовцы проведут по четыре контрольных матча на каждом из сборов. На первом сборе соперниками станут: «Милсами» — лидер чемпионата Молдавии (21 января), словацкий клуб «Дунайска Стреда» (25 января), «Томь» (29 января) и казахстанский «Тобол» (31 января).
Заключительный сбор команды вновь пройдёт в России — на базе в Новогорске, в программе значится ещё одна контрольная встреча. Первый официальный матч после зимней паузы «Динамо» сыграет 8 марта со «Спартаком» из Нальчика на «Арене Химки».