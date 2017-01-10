Симеоне: «Атлетико» играет не для того, чтобы люди читали в СМИ о красивой игре

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз подчеркнул, что его команда делает акцент не на зрелищной игре. Столичная команда неоднократно подвергалась критике за свой футбол, который, по мнению многих, не радует глаз.
«Атлетико» играет и будет играть не для того, чтобы люди читали в СМИ о нашей красивой игре. Это всё просто мнения», — приводит слова аргентинского специалиста Marca.
По итогам 17 туров чемпионата Испании «Атлетико» заработал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице.