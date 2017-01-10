Перес: Зидан будет одним из великих тренеров, если уже не является им

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес адресовал слова похвалы главному тренеру команды Зинедину Зидану. Французский специалист вместе с наставником «Лестер Сити» Клаудио Раньери и рулевым сборной Португалии Фернанду Сантушем был в числе трёх претендентов на звание лучшего тренера 2016 года по версии ФИФА. Награду получил Раньери.
«То, что Зидан был в числе трёх номинантов, является признанием его работы. Он был великим футболистом и будет одним из великих тренеров, если уже не является им. Зидан заслуживал звания лучшего тренера года», — приводит слова главы «Королевского клуба» Cadena Ser.
Раньери получил 22,6% голосов при определении лучшего тренера, Зидан — 16,56%, а Сантуш — 16,24%.