Анчелотти хочет, чтобы «Бавария» продлила контракты с Х. Алонсо и Роббеном

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что не собирается расставаться с полузащитниками команды Хаби Алонсо и Арьеном Роббеном. Срок действия контрактов этих футболистов истекает по окончании нынешнего сезона, и они оба не прочь продлить свои соглашения.
«Я руководству клуба уже сообщал моё мнение о футболистах. И теперь уже клуб должен говорить с Алонсо и Роббеном. Этот вопрос – не моя забота во время сбора. Мы сосредоточены на подготовке ко второму кругу чемпионата Германии», — приводит слова итальянского специалиста Bild.