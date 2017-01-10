Муса: готов играть в «Лестере» на любой позиции, куда поставит тренер

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса прокомментировал переход в команду соотечественника Вильфрида Ндиди, а также вспомнил о победе над «Эвертоном» в Кубке Англии (2:1). Муса стал автором дубля.
«Ндиди очень хороший игрок, я рад, что он здесь. Он хорошо проявил себя в первом же матче. Сделаю всё возможное, чтобы помочь ему адаптироваться. Болельщики могут ожидать многого от него. Ндиди чем-то похож на Канте.
Что касается победы над «Эвертоном», это великое чувство, и не только для меня, но и для всей команды. С самого начала было ощущение, что мы можем выиграть. Я готов играть на любой позиции, куда поставит тренер. Привык играть на флангах, по центру, для меня это не в новинку. Куда бы ни поставил тренер, я буду делать всё возможное, чтобы приносить пользу», — цитирует Мусу Leicestermercury.