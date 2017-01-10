Жулиано: у Эрнани много качеств, которые пригодятся «Зениту»

Бразильский полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано рассказал, как провёл отпуск, и поделился мыслями о приобретении петербургским клубом его соотечественника Эрнани.
«Я хорошо провёл отпуск. Отдохнул со своей семьёй: с братьями, сёстрами, женой, сыном. В общем, отлично провёл время! Переход Йоана Молло? Он хорош! Француз быстр, техничен, к тому же демонстрирует умный футбол. Надеюсь, Молло хорошо себя проявит и поможет «Зениту» в этом сезоне получить то, что нам нужно. Уход Витселя? Аксель — хороший парень! Он прекрасный напарник и друг, а также уникальный футболист.
Могу пожелать ему только удачи! Надеюсь, у Витселя всё получится в Китае, и он будет там счастлив. С другой стороны, у нас появился новый игрок – Эрнани. Пока не знаком с ним лично, но не понаслышке знаю, что он хорош. Мне уже доводилось играть против него. Желаю ему поскорее адаптироваться. У Эрнани хорошо поставленный удар с обеих ног, он может пробить с 30-40 метров. К тому же он обладает хорошей скоростью.
У Эрнани много качеств, которые пригодятся «Зениту». Можно ли сравнить Эрнани с Витселем? Да, только бразилец чаще угрожает воротам соперника, наносит больше ударов. Аксель предпочитает играет в комбинационный футбол, Эрнани также. Но бразилец старается чаще использовать свой сильный удар. Думаю, что в этом вся разница между ними», — передаёт слова Жулиано корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.