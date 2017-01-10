Исинбаева: впечатлений масса, футбольная семья приняла тепло

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, принимавшая участие в церемонии награждения лучших футбольных болельщиков 2016 года, которая состоялась в Цюрихе в рамках объявления лучшего футболиста минувшего года, осталась под впечатлением от увиденного, о чём написала в своём «инстаграме».
«Церемония завершена. Впечатлений масса. Очень приятно и почётно быть послом ЧМ-2018. Футбольная семья приняла тепло», — написала Исинбаева.
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