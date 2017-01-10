Мак: будет непросто, но главная задача «Зенита» — стать чемпионом страны

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак после прохождения медосмотра рассказал о своём функциональном состоянии в преддверии зимних подготовительных сборов.
«Зимний перерыв провёл вместе со своей женой и детьми. Праздники — тот момент, когда нужно быть рядом со своей семьей, и я рад, что мы провели это время вместе.
Появление новичков — это решение главного тренера. О каких-то изменениях можно говорить только тогда, когда начнутся тренировки и продолжится сезон. Витсель был очень важным футболистом, но он покинул команду, и у нас теперь есть новые футболисты. Думаю, всё будет в порядке.
Думаю, будет непросто, но наша главная задача — стать чемпионами страны. В Лиге Европы мы должны пройти как можно дальше. Выиграть оба турнира будет очень сложно, но мы должны показать свои лучшие качества в каждом турнире. В любом случае будем двигаться от игры к игре, ставя перед собой задачу победить в каждой.
Что думаю об «Андерлехте»? Это самая сильная команда Бельгии, и нам придётся непросто. Мы должны показать свои лучшие качества, чтобы выиграть оба матча и пройти в следующий этап. Впереди — месяц подготовки, и мы должны будем усердно поработать на сборах. В Лиге Европы может произойти всё что угодно — в плей-офф шансы каждой команды 50 на 50, но мы хотим попасть в финал», — цитирует Мака официальный сайт «Зенита».