Кришито: надеюсь, новички покажут свой уровень в «Зените»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в беседе с пресс-службой клуба выразил надежду, что новички покажут свой уровень, а также рассказал о целях, которые ставит перед собой во второй части сезона.
«Во время отпуска мы побывали с Данни, Нету и Витселем на Мальдивах, затем отправились в Италию к семье и друзьям. Устал ли от Данни? Хах, нет, он мне как брат, так что я рад, что провожу с ним так много времени.
Какие ставлю цели? Будет тоже непросто — мы хотим стать чемпионами, но пока отстаём на пять очков от «Спартака». Что касается Лиги Европы, то это важный для нас турнир, и нас ждёт встреча против «Андерлехта» на пути к трофею.
Что касается новичков, я знаю их как футболистов, мы много раз играли друг против друга. Это хорошие футболисты, и, надеюсь, они покажут свой уровень в «Зените». Впереди — тренировочные сборы, и мы должны суметь выстроить команду за это время», — рассказал Кришито.