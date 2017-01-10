Фридрих: раздутый чемпионат мира, чтобы зарабатывать больше денег?

Бывший защитник «Герты» и сборной Германии Арне Фридрих поделился мнением о том, насколько целесообразно увеличение числа участников на чемпионате мира. С таким предложением выступил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, после чего совет ФИФА одобрил решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48.
«Раздутый чемпионат мира, чтобы зарабатывать больше денег? Что ещё можно сказать на этот счёт? Качество игры при этом пострадает», — написал Фридрих на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании. Новый формат будет опробирован в 2026 году.