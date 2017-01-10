Хуммельс чувствует себя 33-летним и не хочет играть на Кубке конфедераций

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс с удовольствием отказался бы от участия в розыгрыше Кубка конфедераций 2017 года. 28-летний футболист мюнхенской «Баварии» отметил, что хотел бы летом отдохнуть подольше.
«Я уже чувствую себя 33-летним игроком. И я бы не возражал, если бы оказался одним из тех футболистов, которые не примут участия в розыгрыше Кубка конфедераций. Свободное лето было бы для меня роскошью. Но если главный тренер национальной команды потребует моего участия в турнире, то я буду играть», — цитирует Хуммельса Bild.
Очередной розыгрыш Кубка конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.