Раньери: Муса забил два гола, и я надеюсь, что он будет играть всё лучше и лучше

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери похвалил бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу. В матче Кубка Англии с «Эвертоном» (2:1) нигериец оформил дубль. Раньери надеется, что Муса продолжит забивать и прогрессировать.
«Есть игроки, которые сразу адаптируются, а кому-то нужно время. У Мусы много хороших качеств. Он забил много голов в России. Теперь важно, чтобы он поддерживал голевое чутьё.
В прошлом месяце я видел, как он усердно работал на тренировках. В матче с «Эвертоном» Муса забил два гола. Надеюсь, он будет играть всё лучше и лучше», — цитирует Раньери пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Ахмед Муса принял участие в 14 матчах АПЛ (5 в основном составе) и забил 2 гола.