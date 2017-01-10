Лебедев: ЧМ расширяется ради денег, но с точки зрения футбола это неправильно

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал решение ФИФА об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48.
«Увеличение количества команд до 48 не улучшит качество турнира. Чем больше команд, тем больше проходных матчей. На примере чемпионате Европы мы видим, что расширение не привело к какому-то результату. Стало только хуже.
В финальной части чемпионата мира должны играть сильнейшие. А когда туда попадают не сильнейшие сборные, это никак не повышает уровень турнира. Понятно, что делается это для того, чтобы было больше матчей и, следовательно, телевизионных прав и рекламы. ЧМ расширяется ради денег, но с точки зрения футбола это неправильно», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.