Бышовец: расширение участников ЧМ мало что привнесёт в развитие футбола

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал решение ФИФА увеличить количество участников на чемпионатах мира с 32 до 48.
«Думаю, что в этом решении больше преследуются коммерческие цели. Да, проведённый ЧЕ с увеличенным количеством команд-участниц принёс определённую прибыль за счёт показанных матчей, но по большому счёту мало чего привнёс в развитие футбола. Увеличилось лишь количество проходных матчей. Также расширение сборных до 48 может сказаться на отношении футболистов и тренеров. Конечно, падает напряжённость и зрелищность. Это мы видим и в Лиге Европы, и в Лиге чемпионов – когда заведомо слабые соперники являются просто статистами.
Безусловно, определённые проблемы создаст и размещение национальных сборных. Если во Франции можно проводить матчи практически в каждом городе, где есть команды первой лиги, то, например, у нас в России с этим могут возникнуть проблемы. Утратит ли ЧМ престижность за счёт расширения участников? У футбола есть свои внутренние резервы за счёт матчей, которые действительно будут представлять большой интерес, но если брать тот же недавний ЧЕ, то там только сборная Исландии действительно удивила и преподнесла сюрприз. В целом лишь матчи с участием ведущих команд оставляют след, влияющий на развитие футбола», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.