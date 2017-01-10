СК Татарстана не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по Азмуну

Следственный комитет Республики Татарстан по РФ не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по «делу Азмуна», сообщает «Реальное время». 16 ноября стало известно, что руководство «Рубина» обратилось в Следственный комитет России по ситуации с Азмуном.
В казанском клубе подозревают, что при определении суммы компенсации за переход иранского игрока в другой клуб мог быть использован поддельный документ.
Летом Азмун самовольно отправился в расположение «Ростова» и подписал с клубом контракт. Спортивный арбитражный суд в Лозанне разрешил ростовской команде заявить Азмуна в РФПЛ и на Лигу чемпионов.