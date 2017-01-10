«Зенит» может потратить € 5 млн на двух румынских футболистов

Ряды питерского «Зенита» могут пополнить два игрока из «Вииторула», который лидирует в чемпионате Румынии. Как сообщает sport.ro, в сферу интересов сине-бело-голубых попали полузащитник Рэзван Марин и Ромарио Бензар. За обоих руководство «Вииторула» просит € 5 млн.
Ранее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что в «Вииторуле» есть два игрока, за которыми следят скауты питерского клуба. В услугах Рэзвана Марина также заинтересованы «Фиорентина» и «Рома».
В нынешнем сезоне Рэзван Марин принял участие в 20 матчах чемпионата Румынии и забил 2 гола. На счету Ромарио Бензара также 20 матчей и 1 гол.