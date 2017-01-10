«Химки» из-за финансовой ситуации расстались с австрийским нападающим

«Химки» урегулировали вопрос, связанный с расторжением трудового соглашения с нападающим Даниэлом Сикорски. Австрийский форвард пополнил ряды химчан в сентябре 2016 года, и за это время он сыграл в десяти матчах, забил четыре гола.
«За несколько месяцев, проведённых у нас, Даниэл зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Помимо трудолюбия на тренировках и мастерства на поле мы отметили для себя и его человеческие качества – он прекрасно влился в коллектив, его от души полюбили болельщики.
Нам очень жаль, что текущая финансовая ситуация не позволила нам сохранить его в составе, ведь он стал одним из ведущих игроков «Химок» и решение о расторжении договора далось весьма непросто. Уверен, при других обстоятельствах Даниэл смог бы ещё принести пользу команде, но, увы, такова жизнь. Искренне желаю ему удачи в карьере от себя и от лица всех красно-чёрных!» — цитирует генерального директора «Химок» Тажутдина Качукаева пресс-служба клуба.