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«Химки» из-за финансовой ситуации расстались с австрийским нападающим

10 января 2017, вторник. 15:57. Футбол
«Химки» урегулировали вопрос, связанный с расторжением трудового соглашения с нападающим Даниэлом Сикорски. Австрийский форвард пополнил ряды химчан в сентябре 2016 года, и за это время он сыграл в десяти матчах, забил четыре гола.

«За несколько месяцев, проведённых у нас, Даниэл зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Помимо трудолюбия на тренировках и мастерства на поле мы отметили для себя и его человеческие качества – он прекрасно влился в коллектив, его от души полюбили болельщики.

Нам очень жаль, что текущая финансовая ситуация не позволила нам сохранить его в составе, ведь он стал одним из ведущих игроков «Химок» и решение о расторжении договора далось весьма непросто. Уверен, при других обстоятельствах Даниэл смог бы ещё принести пользу команде, но, увы, такова жизнь. Искренне желаю ему удачи в карьере от себя и от лица всех красно-чёрных!» — цитирует генерального директора «Химок» Тажутдина Качукаева пресс-служба клуба.
Источник: Официальный сайт ФК "Химки" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
10 января 2017, вторник
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