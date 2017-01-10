Ассоциация европейских клубов выступила против увеличения числа команд на ЧМ

Ассоциация европейских клубов (ECA) выступает против увеличения числа команд на чемпионатах мира. 10 января ФИФА приняла решение расширить количество участников с 32 до 48. В ECA считают, что сделано это по политическим причинам.
«Ассоциация европейских клубов заявляет, что принципиально против расширения числа участников чемпионата мира по футболу. Это решение было принято по политическим причинам, а не по спортивным, под значительным политическим давлением. Это вызывает сожаление», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.
ECA подробно проанализирует влияние и последствия нового формата и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполнительного совета, которое запланировано на конец января.