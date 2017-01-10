Ла Лига собирается оспорить решение ФИФА расширить число участников ЧМ до 48

Испанская Ла Лига планирует оспорить решение ФИФА по поводу расширения участников чемпионата мира до 48 начиная с 2026 года в суде в пределах юрисдикции Брюсселя и Ньоне. Как сообщает Marca, президент ФИФА Джанни Инфантино уже знает о намерении испанцев.
Руководство Ла Лиги считает, что решение является неправильным, и ожидается, что большая часть европейских соревнований будут с этим солидарны.
Сегодня совет ФИФА одобрил решение об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Решение было принято на заседании в Цюрихе. Члены совета единогласно проголосовали за нововведение.
Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.