Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года

«Зенит» подтвердил переход полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов». Соглашение с новичком сине-бело-голубых рассчитано на 3,5 года, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
9 января французский футболист прошёл медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к своей новой команде. За «Крылья Советов» Молло провёл 38 матчей в чемпионатах и Кубке России и забил пять голов.
В текущем сезоне 27-летний игрок провёл в РФПЛ 12 матчей и забил пять мячей.
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