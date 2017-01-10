Нападающий «Интера» Стеван Йоветич вылетел в Севилью. Об этом футболист написал в своём официальном «инстаграме».
Ранее Marca сообщила, что футболист уже перешёл в «Севилью» на правах аренды. Информация официального подтверждения пока не получила.
Испанские СМИ пишут, что у «Севильи» будет право выкупить трансфер Йоветича за € 14 млн. Руководство «Интера» настаивало на том, чтобы испанцы в обязательном порядке выкупили права на Йоветича по окончании сезона, однако «Севилья» не была согласна на такие условия.
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