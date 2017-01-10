ЦСКА интересуется шведским полузащитником Клаессоном

Московский ЦСКА интересуется полузащитником «Эльфсборга» Виктором Клаессоном, сообщает шведское издание Expressen. За 25-летним футболистом сборной Швеции также следят киевское «Динамо», «Верона» и АЗ.
«У нас есть много запросов по поводу Виктора, но в настоящее время мы не ведём никаких переговоров», — заявил один из руководителей «Эльфсборга» Стефан Андреассон.
В активе Клаессона восемь матчей и один гол в составе сборной Швеции. За «Эльфсборг» он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых пасов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Клаессона в € 1,5 млн.