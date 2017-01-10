Молло: надеюсь добиться успехов с «Зенитом» в европейском футболе

Полузащитник Йоан Молло поделился впечатлениями от перехода из «Крыльев Советов» в «Зенит».
«Я счастлив быть здесь. Быть в такой большой команде и ощущать себя игроком такого клуба — мечта каждого футболиста. Сегодня я здесь, и я очень много работал для того, чтобы сюда попасть. И то, что я здесь, наверное, что-то значит. В футболе у меня осталось очень много целей, и мой путь только начинается. Надеюсь добиться с «Зенитом» того, чего я хочу достичь в европейском футболе. Для меня очень важно, что тренер меня знал. И важно, что он ждал меня здесь. Если две стороны — и клуб, и я, хотели этого, то это самое главное.
Думаю, что назвать место, где я предпочитаю играть, будет ошибкой. Я буду играть там, где будет требовать тренер и команда. Я люблю как можно чаще быть с мячом. Все зависит от того, какой стиль игры будет ставить тренер — использовать больше мою скорость или контроль мяча. Когда я был в «Крыльях», и мы играли в пять защитников, я больше использовал свою технику. И с новым тренером я использовал все свои сильные качества.
Я хочу говорить по-русски, поскольку это очень важно для меня. Каждый день я стараюсь узнавать что-то новое, но дается это нелегко. Наверное, жителям России понравится, если я буду говорить на вашем языке», — цитирует Молло сайт «Зенита».