Полузащитник Йоан Молло определился с игровым номером в «Зените». Француз будет выступать под номером 24.
«Я уже выбрал себе игровой номер. 24. Под ним играл Гарай, вице-чемпион мира, и от меня будут ждать такой же отличной игры? Это хорошая возможность для меня, и я к этому готов», — цитирует Молло сайт «Зенита».
9 января французский футболист прошёл медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к своей новой команде. За «Крылья Советов» Молло провёл 38 матчей в чемпионатах и Кубке России и забил пять голов.