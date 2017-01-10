«Анжи» отзаявил Гаджибекова

«Анжи» исключил из заявки на сезон защитника Али Гаджибекова, сообщается на официальном сайте российской Премьер-Лиги. 27-летний футболист является воспитанником клуба и выступал за основную команду махачкалинцев с 2006 года. В текущем сезоне он провёл 10 матчей в РФПЛ.
В конце декабря было объявлено, что российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи». Перед этим дагестанцы на своём официальном сайте объявили о внесении корректив в деятельность клуба и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.