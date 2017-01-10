Окончательные заявки команд на ЧМ-2018 должны быть представлены 4 июня

Совет ФИФА утвердил дату подачи окончательных заявок команд-участниц чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России. Все заявки должны быть поданы до 4 июня, информирует официальный сайт ФИФА. Турнир пройдёт с 14 июня по 15 июля.
До 14 мая включительно команды-участницы ЧМ-2018 должны представить предварительные составы из 30 игроков. ФИФА порекомендовала 20 мая завершить все клубные турниры, за исключением финала Лиги чемпионов. Период с 21 по 27 мая объявлен временем отдыха, его должны соблюдать клубы и ассоциации, чьи сборные участвуют в чемпионате мира.