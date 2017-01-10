Мутко: Россия — 1-я страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке ЧМ

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что Россия является первой страной, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке к чемпионату мира.
«Был отчёт по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчёт обо всех операционных делах: это и жеребьёвка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтёрской программы; об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет», — цитирует Мутко ТАСС.