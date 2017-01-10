Зуйков: сначала всерьёз не воспринял вариант с «Зенитом»

Защитник Сергей Зуйков, перешедший из «Волгаря» в «Зенит», поделился ожиданиями от выступлений в составе сине-бело-голубых. Контракт с 23-летним игроком рассчитан на 3,5 года.
«Когда узнал об интересе к себе в Петербурге? В конце первой части сезона. Связались представители «Зенита», договорились о встрече. Сначала всерьёз не воспринял этот вариант. Но после того, как пообщался, понял, что интерес клуба ко мне действительно есть, и принял решение перейти в «Зенит». Всё решалось буквально в последние дни прошедшего года. Подписал бумаги, оставались некоторые нюансы.
Я уже успел познакомиться с ребятами и прошёл медобследование. Впечатления от «Зенита» сейчас самые положительные. Для меня это, конечно, новый вызов. После ФНЛ хочется закрепиться в новом клубе. Еду с командой в Дубай на сборы, очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава», — цитирует Зуйкова официальный сайт «Зенита».